Smalling e Miki provano a restare: in rosa altri 2 mesi

Almeno fino al 2 agosto resteranno a Roma, per il futuro si dovrà ancora vedere. Chris Smalling ed Henrik Mkhitaryan saranno giocatori della Roma fino al termine ufficiale della stagione. La società giallorossa si è accordata con i due giocatori e con i rispettivi club, il Manchester United e l’Arsenal, per estendere il prestito come da indicazioni Fifa. Attesa all’inizio della prossima settimana la direttiva Fifa, con delle linee guida che servano da incentivo alla permanenza dei giocatori nei club attuali. La Roma intanto si è mossa in anticipo, ora lavorerà per risolvere anche la posizione di Florenzi.

Il prossimo obiettivo è trattenere i due anche nella prossima stagione: le trattative sono iniziate, l’accordo coi giocatori non è impossibile e la Roma ha già raccolto da entrambi la disponibilità a restare in via definitiva. Il problema sono le richieste dei loro club, a Trigoria considerate eccessive per la società di Trigoria, sia per motivi legati all’età (30 anni Smalling, 31 Mkhitaryan), sia perché le disponibilità del club non sono elevate.

(La Repubblica)