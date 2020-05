Si riparla di abbonamenti per un seggiolino su tre

La Roma sta lavorando per i suoi tifosi in vista della prossima stagione. I giallorossi, così come tutti i club di serie A, hanno avuto l'indicazione di immaginare una parziale apertura dello stadio per la prossima stagione. In questo quadro l'Olimpico potrà ospitare un terzo degli spettatori che contiene abitualmente. Con le nuove regole sugli spalti si assisterebbe a tifosi seduti su un seggiolino ogni due lasciati vuoti, riducendo la capienza dell'Olimpico intorno alle ventiduemila-ventitremila presenze. Se dovesse essere così, la prelazione andrebbe gli abbonati che comunque dovrebbero immaginare un posto diverso: in Sud, per esempio, esaurita in abbonamento, non potrebbero starci tutti, quindi una parte slitterebbe nei Distinti o in Tevere.

(Il Romanista)