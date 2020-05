Serie C e D, è il giorno del giudizio Pronta la riforma dei campionati

Mentre la FIGC e la Lega discutono del nuovo protocollo medico da applicare per le squadre di Serie A, in Italia tutte le squadre che fanno parte dei campionati minori sanno di non essere in grado di poter applicare tale protocollo. Per questo nella giornata di oggi uno degli argomenti che si toccheranno durante l'assemblea di Lega sarà quello relativo alla trasformazione di Serie B, C e D. Si vocifera della possibilità di giocare una Serie B a quaranta squadre, con due gironi da venti, con tre squadre promosse dalla C e 17 ripescate in base a una graduatoria. Si dovrà lavorare molto sul format, certo è che la possibilità di giocare la stagione 2020/2021 con nuovi format sembra essere sempre più certa.

(Il Messaggero)