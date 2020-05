Serie A stile Premier. Ecco come il fondo CVC vuole rivoluzionarla

Prosegue la guerra tra la Serie A e le televisioni. Eppure dietro l'angolo potrebbe esserci la svolta per liberare il sistema dalla dipendenza da broadcaster. Al vaglio della Serie A c'è l'offerta del fondo paneuropeo Cvc Capital Partners, che sul tavolo ha messo circa due miliardi di euro e un impegno garantito nel medio termine, dai 5 ai 10 anni, a seconda degli esiti dell'operazione. L'obiettivo è rendere il campionato italiano attraente anche all'estero sulla scia della Premier League.

Al quotidiano fonti confermano l'esistenza di un piano che prevede la creazione di una società di scopo finalizzata a valorizzare gli aspetti commerciali della Lega Serie A. In programma: il potenziamento del marchio, lo sviluppo dei vivai, gli investimenti sugli stadi (nuovi o da ristrutturare) e una valorizzazione più redditizia dei diritti tv. Cvc è pronta a prendere in mano fino al 20% delle quote e l'investimento sarebbe linfa vitale perché finirebbe in parte nelle casse della Lega Serie A e in parte direttamente ai club. E' previsto, inoltre, l'ingresso mirato di nuovi manager per rilanciare l'immagine del calcio italiano e far crescere il merchandising non solo dei grandi club.

(Il Giornale)