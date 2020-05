Serie A, previsto per mercoledì l'incontro tra il premier Conte, Federcalcio e Lega

Nella giornata di mercoledì il mondo del calcio italiano potrebbe conoscere definitivamente quale sarà il proprio destino. Come infatti riporta il quotidiano nazionale sarebbe stato fissato per il 20 maggio l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la Federcalcio e la Lega Serie A per discutere in merito alla ripresa del massimo campionato italiano. Durante questi giorni si aspetta anche un parere del Cts del Governo in merito al protocollo che le squadre dovranno adottare per la ripresa degli allenamenti prima di squadra e poi eventualmente del campionato.

(La Repubblica)