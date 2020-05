Serie A, per la ripresa il rebus del protocollo sanitario sulle partite

La ripresa della Serie A continua a esser in bilico, ma uno dei punti fondamentali che garantirebbe a tutte le squadre di poter tornare in campo è quello relativo al protocollo della FIGC. Questo è stato già presentato e scartato dalla Commissione Tecnico Scientifica istituita dal Governo, a causa di una sua scarsa chiarezza in alcuni punti che dovranno essere rivisti. Si aspetta proprio in questi giorni di conoscere quale sarà l'esito del nuovo incontro tra le due parti per capire se il nuovo protocollo, che la commissione medica della FIGC sta ridisegnando in questi giorni, potrà convincere il Governo a dare il via libera alla ripresa ufficiale della stagione di calcio. Come sottolineato dal Ministro dello Sport Spadafora inoltre, se non si dovesse trovare una piena approvazione del protocollo la Serie A, per questa stagione, rischia di terminare senza veder portate a termine le ultime dodici giornate.

(Il Sole 24 Ore)