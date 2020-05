Serie A, le ipotesi per concludere il campionato: ripartenza il 13 o il 20 giugno

E' andata in scena oggi l'Assemblea di Lega di Serie A. Durante l'incontro in teleconferenza è stata ribadita la volontà di portare a termine la stagione 2019/20, ma non solo. Stando a quanto riferito dal sito dell'emittente televisiva, nel corso dell'Assemblea sono emerse due possibili date per la ripresa del campionato. La prima ipotesi è ripartire il 13 giugno dalla 27esima giornata, per poi disputare i recuperi il 17 giugno e finire il 1° agosto, con la finale di Coppa Italia il 22 luglio. Il secondo scenario prevede il via il 20 giugno, i recuperi il 24 giugno, niente Coppa Italia e ultima giornata in programma il 1° agosto.

(sport.sky.it)

