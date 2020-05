Serie A, ecco i sette giorni del giudizio

Il momento di dover decidere quale sarà il futuro del campionato di Serie A si sta avvicinando. In giornata il Comitato tecnico scientifico si riunirà per discutere dell'ordine del giorno: il calcio. Oggi infatti si dovrebbe scoprire quale sarà il parere in merito al protocollo di ripresa redatto dalla commissione medica della FIGC, e di conseguenza si scoprirà se il Governo approverà o meno la ripresa. Lo stesso Ministro dello Sport nutre molti dubbi, i nuovi casi di positività dei giocatori hanno infatti spostato l'ago della bilancia verso l'ipotesi di sospensione definitiva della stagione 2019/2020. Intanto giovedì il Ministro Spadafora parteciperà alla giunta straordinaria del CONI, che tra le altre cose prevede la discussione in merito alle misure di sostegno per il rilancio dello sport.

(Il Messaggero)