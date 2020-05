Serie A con il rebus quarantena. Isolamento singolo o per tutto il gruppo? Ora le due settimane servono a capire

La ripartenza del calcio italiano ruota intorno al limite delle due settimane, durata della quarantena stabilita per legge per chi ha avuto contatti ravvicinati con una persona positiva al Covid-19. Anche Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, ne è convinto: «Servono delle norme per tutti per capire se per il mondo del calcio, per l’attività sportiva di una squadra che aumenta il numero dei test, può essere accorciato il tempo della quarantena. Altrimenti sarebbe un problema, non solo quando si andrà a giocare ma anche nella fase degli allenamenti di gruppo».

Per la ripartenza del campionato è in bilico la data del 13 giugno, partendo il 20 non ci sarebbe spazio per disputare la Coppa Italia. La Figc, ieri, ha prorogato la sospensione degli eventi fino al 14 giugno, come da Dpcm, ha aggiunto un «nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione delle autorità competenti al riguardo». In questo contesto è difficile che il premier Conte possa intervenire a ridosso del vertice con il mondo del calcio e dello sport.

(Gasport)