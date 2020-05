Senza ripresa i conti non tornano. La Roma sarà costretta ai saldi

La Roma, come tutti i club di Serie A, è in attesa di conoscere quale sarà il destino che la Lega sceglierà di mettere in campo per la stagione 2019/2020. I giallorossi sperano si possa concludere il campionato, soprattutto per non arrivare all'inizio del mercato estivo con la necessità di dover vendere obbligatoriamente alcuni giocatori chiave. Fino a questo momento i mancati introiti del club giallorosso ammontano a circa 20 milioni, ma se non si dovesse riprendere si potrebbe arrivare intorno ai 50 milioni di euro mancanti. Questo costringerebbe il ds Petrachi a trattare prima di qualunque cosa qualche uscita, e i più appetibili per il mercato sembrano essere i talenti di Pellegrini e Zaniolo. Fonseca non vorrebbe ovviamente cederli, così come pedine di scambio potrebbero essere utilizzati Under e/o Kluivert. Il rischio è comunque relativo al fatto che i cartellini dei vari giocatori potrebbero essere svalutati del tutto, sia a causa della necessità di vendere che a causa del fatto che i club non potrebbero avere lo stesso potere d'acquisto dell'ultima sessione di mercato.

(Corsera)