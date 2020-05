Schick serve un assist ai conti della Roma

La Roma cerca di far quadrare i conti in vista della prossima stagione. Prima di effettuare qualunque trattativa in entrata, il che riguarda i tentativi di far rimanere nella Capitale Smalling e Mkhitaryan su tutti, i giallorossi sono costretti a vendere. Il primo nome sulla lista dei giocatori in uscita sembrerebbe essere Patrick Schick. L'attaccante ceco infatti, attualmente in prestito al Lipsia, dovrebbe essere riscattato dal club tedesco per una cifra poco inferiore ai 28 milioni di euro. Il presidente Pallotta ha acconsentito a un piccolo sconto, anche perché la cessione di Schick genererebbe comunque una plusvalenza per le casse giallorosse. In aggiunta se servisse fare ancora per far quadrare i conti i nomi sulla lista delle cessioni sembrano essere quelli di Under e Kluivert.

(corsera)