Roma: via vai sulle fasce

Per la Roma c'è aria di rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda i giocatori di fascia. Dei sette terzini attualmente soltanto Kolarov e Santon sono certi di restare. Il serbo ha da poco rinnovato il contratto fino al 2021 e nel futuro la Roma pensa a lui come dirigente; Santon invece potrebbe rinnovare nei prossimi mesi. Sul piede di partenza invece potrebbero esserci altri 5 giocatori: i primi sono Florenzi e Karsdorp, già in prestito rispettivamente al Valencia e al Feyenoord. Dovrebbe lasciare la Roma anche Bruno Peres e Spinazzola mentre su Zappacosta il club deve ancora capire se chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito o meno. In entrata invece i nomi che piacciono di più sono quelli di Biraghi e Faraoni. Piace anche Tomiyasu, ma le richieste del Bologna (almeno 20 milioni) sono considerate troppo alte. Un altro giocatore messo nel mirino è Noussair Mazraoui, marocchino di 22 anni, cresciuto in casa nell’Ajax. Infine piace anche Marcos Acuna, quasi 29 anni, argentino che da tre anni veste la maglia dello Sporting Lisbona.

(Gasport)