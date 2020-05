Roma, un vantaggio da sfruttare

La Roma ricomincerà il suo campionato il 23 o il 24 giugno all'Olimpico, contro la Sampdoria. Le gare successive poi saranno contro Milan e Udinese. Se le avversarie erano però conosciute, la data della ripartenza, che sarà ufficializzata dalla Lega di Serie A lunedì, può essere accolta con un sorriso da Fonseca. Rispetto ad altre squadre, infatti, la Roma avrà qualche giorno in più del previsto per preparare la ripartenza. L'Inter, ad esempio, dovrà giocare, a distanza ravvicinata, la semifinale (più l'eventuale finale) di Coppa Italia e il recupero della sesta giornata. Un piccolo vantaggio che a Trigoria dovranno essere bravi è sfruttare,magari con l'aiuto di Nicolò Zaniolo che presto tornerà a lavorare con il gruppo e che potrà dare il suo contributo nelle ultime gare della stagione. Contro la Sampdoria ci sarà anche Pau Lopez che sta recuperando micro frattura al polso sinistro: presto tornerà a disposizione, ma tre o quattro giorni in più di lavoro faranno comodo anche a lui.

(Corsera)