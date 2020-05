Pomeriggio di relax e shopping nel centro di Roma per Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma è stato avvistato, stando a quanto riferito dall'edizione online del quotidiano, insieme alla moglie alla Rinascente in via del Tritone. Riconosciuto dai tifosi, nonostante la mascherina nera, il portoghese ha accontentato i fan scattando con loro delle foto sempre rispettando la distanza interpersonale.

(ilmessaggero.it)

