Roma pronta a scommettere su Ibanez e Villar

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il mercato di gennaio ha regalato a Fonseca tre giocatori nati nel 1998 e la Roma ha intenzione di puntarci forte per il futuro. Carles Perez è un giocatore più pronto rispetto a Ibanez e Villar, ma a Trigoria sono pronti a scommettere che il difensore e il centrocampista avranno un avvenire roseo. L'ex Atalanta, arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus, non è ancora sceso in campo in giallorosso: le sue qualità tecniche e la sua personalità hanno stupito l'allenatore portoghese e Petrachi ed è probabile che alla ripresa del campionato possa iniziare ad avere spazio. «Roger rimane a Roma, non abbiamo alcun interesse ad andarcene in prestito, ripagherà l'investimento conquistandosi il posto», le parole dell'agente del brasiliano. Villar ha invece già accumulato 4 presenze, segno che ha conquistato la fiducia dopo essere stato acquistato a fine gennaio per 4 milioni più 1 di bonus. Lo spagnolo non ha avuto timore quando è stato impiegato, ricevendo l'elogio pubblico del tecnico. Nel frattempo questa mattina a Trigoria riprenderanno gli allenamenti di gruppo: Fonseca potrà guidare la prima seduta collettiva dopo oltre due mesi e mezzo e dopo una settimana di falsi allarmi in attesa della validazione del nuovo protocollo. Sul fronte stadio sono attese novità importanti tra una decina di giorni: gli advisors di Vitek contano di chiudere l'operazione che riguarda anche i terreni di Tor di Valle entro la prima settimana di giugno.