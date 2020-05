Roma, pressing d’autore. “Teniamo Smalling e Micki”

Nonostante la pandemia di coronavirus abbia spostato il focus dell’attenzione sugli aspetti sanitari, la Roma lavora per il futuro. Gli obiettivi sono chiari: tenere ancora Chris Smalling (30 anni) ed Henrik Mkitaryan (31 anni), giunti in prestito, rispettivamente da Manchester United e Arsenal.

«Farò tutto il possibile per tenere Smalling a Roma anche l’anno prossimo - ha detto Paulo Fonseca a Espn -. So che vuole restare, vediamo cosa succede. È un uomo straordinario, umile e professionale. È adorato dai tifosi e si è affermato come uno dei leader nello spogliatoio». Parole chiare, che seguono di poche ore quelle che aveva espresso su Mkhitaryan. «Io voglio che resti alla Roma».

Ma oltre all’allenatore, anche Edin Dzeko - capitano giallorosso - ha espresso concetti chiari. «Mi piace giocare con Mkhitaryan - ha spiegato a Sky-. È un giocatore fantastico che questa squadra e questa società vogliono avere. Speriamo rimanga anche per i prossimi anni, perché giocatori come lui ci servono per andare a fare risultati importanti».

Logico, però, che United e Arsenal dovranno ridurre le pretese.

(Gasport)