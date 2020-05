Roma, poker tutto nuovo. Da Diawara fino a Zaniolo

Da giovedì prossimo la Roma riprenderà gli allenamenti individuali a Trigoria e Paulo Fonseca avrà a disposizione per la prima volta in questa stagione l’intera rosa di 28 giocatori. Riabbraccerà soprattutto quattro giocatori che possono essere fondamentali per questo finale di stagione: Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Pastore. Tutti fermi ai box per infortunio al momento dello stop di marzo, tutti pronti a ripartire già – appunto – da giovedì prossimo. Dei quattro Zaniolo è quello che sarà pronto il più tardi possibile, per metà-fine luglio. Ma già averlo lì in gruppo è un bel sollievo. Se poi riuscirà a giocare qualche partita meglio, di certo non l’Europa League con il Siviglia visto che non è stato inserito nella lista Uefa. Gli altri 3 sono invece già pronti per riprendere il loro percorso. Intanto ieri a Trigoria sono iniziati i test medici. In mattinata è stata la volta di Pau Lopez, Mirante, Fuzato e Dzeko, nel pomeriggio è toccato allo stesso Zaniolo e poi a Pellegrini, Cristante, Cetin e Bruno Peres. Oggi toccherà a Fonseca.

(gasport)