Roma, Petrachi ai margini: è stato irreperibile per due mesi

La Roma sta studiando le mosse da mettere a segno durante la prossima finestra di mercato. A condurre le trattative sarà Petrachi, che però negli ultimi mesi sembra aver perso forza all'interno del club: il ds infatti sembra essere finito ai margini. Petrachi era partito per Lecce all'indomani di Cagliari-Roma, ultima gara giocata, il 29 febbraio: per due mesi è stato irreperibile per tutti, compreso i giocatori che hanno perso fiducia in lui. Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria c'era anche lui, ma la sensazione è quella che la frattura che si era tra ds e club aperta durante lo scorso febbraio non si sia mai rimarginata del tutto.

(La Repubblica)