Roma, la cessione di Schick al Lipsia passa per uno sconto

In attesa di conoscere quale sarà il destino della Serie A, la Roma si prepara ad affrontare la prossima stagione cercando di risolvere uno dei grandi problemi che il virus ha causato: i conti. A fine stagione infatti il club giallorosso dovrebbe trovarsi sotto di 110 milioni e questo implica una sola cosa, il dover vendere qualche giocatore. Uno su tutti potrebbe essere Schick, attualmente in prestito al Lipsia, il quale dovrebbe essere riscattato dal club tedesco. La cifra pattuita sarebbe di 28 milioni, ma in caso di qualificazione alla prossima Champions League salirebbe a 29. Attraverso il proprio ds però il Lipsia ha fatto sapere di volere una sorta di sconto per l'attaccante ceco, cosa che la Roma sta valutando. Si potrebbe scendere intorno ai 24 milioni, considerando il fatto che a giugno a bilancio Schick figurerà a 19.6 milioni, ci sarebbero i margini anche per una plusvalenza.

(Il Messaggero)