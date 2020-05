Alla Roma, con un indebitamento finanziario netto di 278,5 milioni e una possibile perdita stimata in tripla cifra, non esistono incedibili. Neanche Zaniolo (piace a Juve e Liverpool) e Pellegrini (Psg) fanno eccezioni. Gli eventuali sacrifici dei due gioielli frutterebbero larga parte delle plusvalenze necessarie per colmare il buco

(La Stampa)