Roma: il rischiatutto di Pallotta. Friedkin mai così lontano

Friedkin si allontana dalla Roma. Gli ultimi contatti tra il magnate texano e James Pallotta per la cessione della Roma sono naufragati tra un'offerta del primo e la mancata risposta del secondo, che è stata presa come un «no». Ora servirebbe un miracolo per riprendere la trattativa. Friedkin aveva messo sul piatto 575 milioni, così divisi: 470 per la AS Roma (ma comprensivi dei debiti), 85 come aumento di capitale garantito, pronto anche a un prestito cash di altri 20 milioni alla società, a quel punto sua. Tolti o debiti, a Pallotta sarebbero rimasti 177 milioni, con una perdita rispetto all'acquisto iniziale e alle successive ricapitalizzazioni da circa 90 milioni. Pallotta non vuole accettare ed è pronto a tenere la società, rischiando sul futuro. «Ai conti della Roma ci ho sempre pensato io», ha fatto filtrare. La sua popolarità tra i tifosi è precipitata, ma è un fatto che in 9 anni ha investito circa 280 milioni, tra acquisti e aumenti di capitate.

(Corsera)