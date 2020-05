Roma, il gol per la Champions (non) è “centrale”

La Roma in questa stagione ha un solo obiettivo, quello di raggiungere nuovamente un posto che le garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. Per farlo però la squadra di Fonseca ha bisogno di realizzare un maggior numero di reti, passando non per forza dai piedi dei propri attaccanti ma soprattutto dai propri centrocampisti. La squadra giallorossa infatti non riesce a tenere il passo di reti messe a segno delle squadre rivali con i propri giocatori a metà campo. Diawara e Villar, arrivato da poco, sono a quota zero gol, Veretout ne ha segnati solo due su rigore, Pellegrini e Cristante sono a quota uno. Tutto per un totale di sole quattro reti, di cui due su palla inattiva. La Juventus, ad esempio, è a quota sei; la Lazio a nove e l'Inter a a dieci reti. Fonseca sa che alla ripresa del campionato, per centrare un posto tra le prime quattro, servirà una marcia in più da parte dei propri centrocampisti.

(Il Messaggero)