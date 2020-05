Roma, il debito sale a 278,5 milioni. Pallotta a caccia di nuovi partner

La Roma fa i conti con gli effetti della crisi legata al Coronavirus. La prima conseguenza è andata in scena sul fronte Friedkin: il magnate texano infatti era ad un passo dall'acquisto del club giallorosso ma la pandemia ha fatto arenare la trattativa e, nel caso in cui dovesse ripartire, bisognerà ridiscutere tutte le valutazioni fatte in precedenza.

La seconda conseguenza riguarda i mancati ricavi, come si evince dalla patrimoniale della Roma al 31 marzo approvata dal cda: indebitamento finanziario pari a 278,5 milioni di euro con una crescita di 57,9 milioni rispetto al 30 giugno dell’anno scorso. La situazione ha costretto la società a convocare un’assemblea degli azionisti per il 26 giugno.

(Corsera)