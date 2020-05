Roma, Friedkin ancora c’è: contatti ripresi, Pallotta spera

Contatti ripresi, ammesso che si siano mai davvero interrotti. La trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma prosegue ancora. La distanza c’è ancora, ma la parola fine non è ancora stata scritta. Le parti si sono presi ancora un mese di tempo per capire cosa succederà.

Il 29 giugno è convocata l’assemblea degli azionisti, il giorno successivo andrà chiuso il bilancio e Friedkin, nel frattempo, si sarà fatto un’idea più chiara su come e quanto il suo gruppo avrà perso con l'emergenza coronavirus. A quel punto si rimetterà al tavolo con Pallotta e, una volta per tutte, i due capiranno se ci siano o meno le condizioni per chiudere l’affare.

(Corsera)