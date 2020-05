Roma, ecco Villar e Perez: linea verde per la Champions

Fonseca, pur essendo calcisticamente innamorato di totem come Fazio, Kolarov, Mkhitaryan, Dzeko e persino Pastore, ha sempre dato fiducia ai giovani. Nella Roma sono tanti i ragazzi che scalpitano in vista del finale di stagione: Fuzato, Ibanez e Cetin faranno fatica probabilmente a dare il loro contributo, Zaniolo aspetta di guarire completamente dall'infortunio, altri come Villar e Perez sono in rampa di lancio, altri ancora, ed è il caso di Mancini, Pellegrini, Diawara, Under e Kluivert, rappresentano già delle certezze. «La verità è che non esco in giro per Roma – così Villar ad una radio spagnola –. Lo faccio perché sento una certa responsabilità nei confronti del club. Uscire con gli amici a cenare mi esporrebbe molto».

Fronte mercato: tra gli obiettivi della Roma c'è Moise Kean, classe 2000. La trattativa con l'Everton non è facile poiché il club giallorosso propone il prestito con diritto di riscatto ad una ventina di milioni più bonus, ma l'operazione, orchestrata da Mino Raiola, potrebbe andare in porto. Al club inglese, inoltre, piace Under.

