Roma: Baldini IV, il traghettatore

Baldini IV, il traghettatore. Se, come sembra, James Pallotta dovrà rimanere in sella alla Roma per un periodo più lungo di quanto si potesse pensare prima del Covid-19, tornerà ad affidarsi a Franco Baldini. Stavolta Pallotta gli chiederà di traghettare la Roma verso la prossima proprietà e di dare fondo alla sua fitta rete di rapporti per portare a termine una doppia missione: 1) dare una sistemata al conti per rendere la Roma (di nuovo) appetibile per Friedkin o per chiunque volesse studiare i dossier del club; 2) mantenere alto il livello di competitività della rosa, liberandosi di ingaggi insostenibili.

(Corsera)