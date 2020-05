Roma al primo giorno di scuola: «Bello anche solo correre»

«Già solo rientrare a Trigoria, correre in un campo, è un’altra storia». Le parole di ieri di Diego Perotti sono la fotografia del 'nuovo' primo giorno di scuola a Trigoria. La Roma riapre ai suoi giocatori il proprio centro sportivo.

I 29 giocatori scesi in campo a Trigoria sono stati scaglionati in tre gruppi diversi: il primo ha iniziato ad allenarsi su due campi alle 9.30, il secondo alle 10.45 e il terzo alle 12. A parte il solo Zaniolo, che ha proseguito nel suo programma di recupero. A cavallo dei due campi di allenamento c’era Fonseca, che ha seguito così il lavoro, mentre in ogni campo c’era un componente dello staff tecnico, uno dello staff medico e un fisioterapista). Tra un gruppo e l’altro igienizzazione di palloni, coni, porticine e paletti, con i giocatori che hanno ritrovato subito anche il contatto con la palla. Si andrà avanti così almeno fino al 18 maggio, quando a Trigoria sperano di poter riprendere gli allenamenti in forma collettiva.

(Gasport)