Rogers: «La comunicazione nello sport può cambiare il mondo»

E' innegabile come la Roma sia diventata una media company che fa scuola e il successo della campagna «Missing Children» ne è la prova. Un anno fa la società ha scelto di dedicare gli annunci dei nuovi acquisti ai bambini scomparsi e ieri oltre 200 club hanno aderito all'iniziativa del club giallorosso.

«Questo ha rafforzato la mia convinzione: superate le rivalità - spiega Paul Rogers, l’Head of strategy del club giallorosso - siamo tutti uniti per fare qualcosa di buono e aiutare gli altri. Non si tratta solo di calcio, questo è un modo di usare lo sport per cambiare il mondo». «Felici di aver unito 200 club per questo», ha scritto su Twitter ieri Pallotta.

(Gasport)