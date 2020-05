Ripartono in 3: Portogallo, Polonia e Danimarca

Tre campionati sono pronti a ripartire: Portogallo, Polonia e Danimarca torneranno in campo a fine mese. Per i lusitani si parla dell'ultimo weekend di maggio, dopo l'ok del governo, che prevede la disputa di gare a porte chiuse. Da giocare anche la finale della Coppa di Portogallo che il 24 maggio avrebbe dovuto mettere di fronte Benfica e Porto. Conto alla rovescia anche per Polonia e Danimarca. «Abbiamo tutto pronto, il nostro protocollo è stato accettato dal Governo - ha confermato a Sky Sport 24 Zibì Boniek, oggi presidente della Federcalcio polacca -. Se tutto va bene, il 27 e il 28 maggio iniziamo con due partite di Coppa di Polonia e poi il 29 ripartiremo con le partite di campionato, ovviamente a porte chiuse». Stesse date anche in Danimarca, che punta a ricominciare il 29 maggio con il massimo campionato

(gasport)