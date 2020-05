Ripartenza, manca la risposta per allenarsi insieme e giocare

Il calcio attende di capire se potrà riprendere gli allenamenti collettivi senza l'obbligo di quarantena. Il Cts non ha ancora analizzato le correzioni inviate da Lega, Federazione medico sportiva e Figc. Il nodo resta la quarantena obbligatoria per la squadra in caso di giocatore positivo. Intanto, per allinearsi al Dpcm la Figc ha sospeso i campionati fino al 14 giugno, ma nella circolare viene specificato: «Nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione delle autorità competenti a riguardo». La Figc spera di ripartire il 13 giugno ma si prepara ad un altro scenario: sul tavolo, nel consiglio federale di domani, finirà anche la questione playoff, come alternativa in caso di slittamento della ripartenza.

Ieri il presidente e l'ad della Lega Dal Pino e De Siervo hanno avuto un colloquio con Sky, Dazn e Img che non hanno versato l'ultima rata dei diritti tv: la lega pretende il pagamento prima di discutere sugli sconti per il prossimo anno. Resta interessato il fondo Cvc Capital Partners.

(Corsera)