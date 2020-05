Rimborsi ai calciatori: soldi più veloci con il 4º posto

La squadra giallorossa per andare incontro alle necessità del club ha deciso di tagliarsi volontariamente alcune mensilità. Ovviamente quegli introiti dovranno comunque essere versati nelle tasche dei calciatori, ma la Roma ha pensato a una sorta di incentivo per provare a velocizzare questi rimborsi. Sembra infatti che se la squadra riuscirà ad agganciare il quarto posto, centrando così la qualificazione alla prossima Champions League, i soldi arriveranno molto più rapidamente; al contrario se i giallorossi dovessero rimanere fuori questi arriveranno ma in maniera molto più dilazionata.

(gasport)