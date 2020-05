Rebus Pastore. Sirene dagli Usa tentano Javier

La Roma durante il prossimo mercato estivo dovrà prima di tutto cercare di cedere per ptoer fare cassa. L'obiettivo di Petrachi è quello di far partire quei giocatori che a causa dei loro stipendi pesano sulle casse giallorosse. tra questi c'è anche Javier Pastore, che secondo alcune voci sembrerebbe aver ricevuto offerte provenienti dagli Stati Uniti. Il suo agente sembra aver smentito rapidamente, dicendo di non aver avuto alcun tipo di proposta, ma l'idea di giocare in Mls per i Seattle Sounders sembra stuzzicare l'argentino.

(La Repubblica)