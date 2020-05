Quel sogno interrotto di Joseph. Radja: «Mio piccolo grande fratello»

Ieri l'ex centrocampista della Roma Primavera Joseph Perfection è stato stroncato da un malore a casa sua ad Acilia. Era arrivato a Roma dal Camerun, convinto da un presunto agente a cambiare vita salvo poi abbandonarlo alla stazione Termini. E' stato salvato dalla Liberi Nantes, poi tesserato dalla Roma.

In tanti gli hanno dedicato un pensiero, da Rüdiger ad Alberto De Rossi, fino a Nainggolan: «Mio piccolo grande fratello». «L’ho portato in prima squadra per il fisico, con cui poteva reggere qualsiasi confronto, e forse soprattutto per una maturità e un’umiltà difficile da trovare in un ragazzo di quell’età. Si metteva a disposizione per ogni ruolo. Sarà facile ricordarti ogni volta che avrò bisogno di un giovane per il nostro allenamento. Ciao Joseph», il cordoglio di Luciano Spalletti.

(Gasport)