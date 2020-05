Pressing sul governo per riaprire la Serie A. Il calcio punta tutto sul "modello tedesco"

La Serie A non vuole la quarantena, perché con 14 giorni di clausura per tutta la squadra al primo caso positivo salterebbe qualsiasi calendario. Ma non vuole nemmeno i ritiri. Praticamente, non accetta le condizioni che il governo, tramite del Comitato tecnico-scientifico, ha posto al pallone per ricominciare il campionato. E la reazione del mondo del calcio ha lasciato di stucco il Governo. Neanche un mese fa infatti Gravina, il numero uno della Serie A Dal Pino, e il medico federale Zeppilli illustravano soddisfatti la bozza di protocollo, chiedendo loro di chiudere le squadre nelle "bolle" a contagio zero. "La proposta non l'ho fatta io, ora scopriamo che non va più bene...", sibila Spadafora. Il ripensamento nasconde la solita frattura in Lega fra chi smania per tornare in campo e chi non ne vuole sapere. In tutto ciò la Figc punta al modello tedesco: con l'isolamento singolo dell'infetto e non di tutta la squadra. In ogni nulla è ancora deciso e, nel dubbio, Gravina ha tirato nuovamente fuori la sua proposta di giocare i playoff per finire la stagione.

(Il Fatto Quotidiano)