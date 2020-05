Piani B-C, un incubo. Classifica «cristallizzata»: un algoritmo per il titolo

La speranza è ovviamente che il campionato, che riprenderà il 20 giugno, possa anche concludersi, ma dalla Figc hanno comunque un piano B e C nel caso ci si dovesse nuovamente fermare (e si ricorre quindi ai playoff e i playout) o addirittura ci fosse uno stop definitivo. In quest'ultima eventualità ci si affida, appunto, al piano C, ovvero la cristallizzazione della classifica determinata da «un algoritmo - ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina- che tenga conto di diversi fattori legati a elementi oggettivi». In sostanza una serie di parametri, con differenti «pesi», da utilizzare nel caso, per esempio, di stop definitivo con squadre che hanno giocato un numero differente di partite. Si potrà scegliere fra media punti/partita, differenza casa-trasferta, calendario che ti aspetta (devi giocare per esempio con le prime tre), differenza reti, gol fatti. Si deciderà tutto prima che inizi il campionato, ovvero l'8 giugno.

(Gasport)