Petrachi, il mercato e poi l’addio

Il rapporto tra la Roma e Petrachi potrebbe finire a breve. Il ds e i vertici del club giallorosso infatti sarebbero ai ferri corti a causa del carattere difficile del salentino e di alcune scelte fatte dall'ex dirigente del Torino che si sono rivelate sbagliate. A condurre il prossimo mercato sarà sicuramente ancora lui, ma poi dovrebbe arrivare il divorzio.

In realtà la separazione era già nell'aria quando il club stava per passare a Friedkin, che avrebbe rivoluzionato il mangment, ma la pandemia ha ritardato l'addio. Inoltre i metodi duri di Petrachi non sono mai stati accettati dai giocatori.

La pietra tombale del suo rapporto con la Roma potrebbe essere rappresentata anche dall'eventuale mancata qualificazione alla Champions: le responsabilità di aver fallito uno dei principali obiettivi stagionali ricadrebbero inevitabilmente anche su Petrachi.

(Corsport)