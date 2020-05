Per Smalling è più dura, l'obiettivo ora è Lovren

Ieri è tornato a Trigoria, il lavoro del ds Petrachi però non si è fermato. Sul fronte del riscatto di Chris Smalling trapela pessimismo, troppo alta la richiesta di 20 milioni del Man Utd.

Se la Serie A non ripartisse, il mantra che c’è a Trigoria è chiaro: potenzialmente sono tutti in vendita (ma questo non significa che saranno venduti tutti, naturalmente), mentre il mercato in entrata si muoverà essenzialmente attraverso gli svincolati e i prestiti. In caso non si riesca a riscattare Smalling, il nome individuato come suo sostituto è quello di Lovren: ha il contratto in scadenza nel 2021 e i giallorossi sperano in una cifra abbordabile, grazie anche ai buoni rapporti che ci sono da tempo con il Liverpool.

(Gasport)