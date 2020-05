Per lo stadio c'è da convincere Vitek: servono 50 milioni

Anche se a piccoli passi, il progetto Tor di Valle va avanti. L’immobiliarista ceco Radovan Vitek, col suo gruppo che fa affari in tutta Europa, ha interrotto la trattativa per rilevare le aziende del gruppo Parnasi strette dai debiti, tra cui Eurnova. Di questa trattativa facevano parte i terreni di Tor di Valle, valutati circa 50 milioni. Il magnate ceco però ha mollato l'affare nel suo complesso, ma non i terreni su cui costruire l’impianto e il business park che sono ancora di suo interesse.

In ogni caso, se l'affare con Vitek dovesse sfumare definitivamente, Pallotta e i suoi soci dovrebbero cercare nuovi investitori. La Roma sperava, addirittura entro marzo, di avere pronto il testo della Convenzione urbanistica, ma dopo il rallentamento dei lavori causa Covid-19 è probabile che tutte le autorizzazioni slittino a dopo l’estate.

(Gasport)