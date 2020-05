Per gli ultrà il campionato è già finito, comunque vada

Mentre i vertici della Lega di Serie A discutono animatamente sul come e quando far ripartire il massimo campionato italiano, nella giornata di ieri i tifosi della Roma hanno detto la loro, schierandosi a favore della conclusione immediata del campionato. In giro per la Capitale sono stati esposti molti striscioni che spiegavano le motivazioni per cui non sarebbe corretto riprendere, ad esempio: "Il concetto è chiaro: per voi conta meno la salute del denaro. Finché l’emergenza non è finita, nessuna partita. Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori". In questo modo è stato sollevato il vero problema del calcio moderno: ha senso giocare senza i propri tifosi allo stadio? Resta che in attesa di conoscere quale sarà la decisione della Lega, sembra che i tifosi giallorossi siano già schierati su una posizione che difficilmente abbandoneranno.

(Il Messaggero)