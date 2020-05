Pellegrini l'antidivo e un futuro da numero 10. Ma il PSG lo tenta

La clausola da 30 milioni è una spada di Damocle della quale sbarazzarsi il prima possibile. E il ds Petrachi sta trattando da mesi con Lorenzo Pellegrini per toglierla dal contratto, ma l'emergenza coronavirus ha congelato qualsiasi tipo di confronto. Alla finestra c'è il Psg: confermati i rumors che arrivano da qualche giorno dalla Francia. La Roma dovrà resistere al corteggiamento in una fase piuttosto delicata per il bilancio.

Antidivo per eccellenza, il vice-capitano della Roma, nonostante la giovane età (sta per compiere 24 anni), è più maturo rispetto ai suoi coetanei: la sua arma in più, che lo contraddistingue dal resto del mondo del calcio attuale. Sicuramente Lorenzo è schivo, seppur molto presente come personalità all’interno di uno spogliatoio che lo riconosce leader, alle spalle dei veterani Dzeko e Kolarov

(La Repubblica)