Pedro apre alla Roma: "Il Chelsea? Ho altre offerte"

Uno degli obiettivi della Roma per il prossimo mercato è quello di Pedro del Chelsea. Il nome dello spagnolo, che può arrivare a parametro zero, ormai gravita da mesi intorno al club giallorosso e le chance di vederlo arrivare in Italia sono salite parecchio dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore: «Sto aspettando un incontro con il Chelsea, quello che dovevamo avere è stato sospeso. Il mio contratto sta per scadere, non ci siamo mai seduti per vedere se rinnovarlo o meno. Ma sono aperto ad ascoltare anche altre offerte. Un ritorno in Spagna? Beh, non lo so. Ho offerte da molti posti e valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori». In quei «molti posti» lì, in realtà è racchiusa una scelta tra la Roma e l’Al-Sadd dell’amico Xavi. C’è anche il Betis Siviglia, è vero, ma di tornare in patria Pedro sembra non averne voglia, come traspare anche dalla sua risposta.

(Gasport)