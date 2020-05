Pau Lopez: "Impariamo dalla Bundesliga"

Ieri Pau Lopez, dopo il secondo giorno di allenamenti, ha parlato tramite i canali ufficiali della Roma: «È il momento di convivere con il virus, c’è bisogno di tornare a lavorare anche nel mondo del calcio. Anche perché nel nostro mondo non esistono solo i calciatori, ma tante altre persone che hanno bisogno di lavorare. Il virus non sparirà a breve, serve imparare a conviverci. Abbiamo due mesi per capire come e farci trovare pronti. La prossima settimana riparte la Bundesliga, possiamo imparare da loro. Facendo del calcio un luogo più sicuro».

(Gasport)