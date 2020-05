Patto Champions: dal club a Friedkin, convenienza tripla. La Roma ci crede

L’imminente riavvio della stagione rappresenta un’opportunità per la Roma.Sul fronte societario è fin troppo scontato i circa 50 milioni che potrebbero arrivare dalla qualificazione alla Champions rappresenterebbero un toccasana per i conti. E la trattativa fra James Pallotta e la famiglia Friedkin al momento è congelata, ma non tramontata del tutto. Nei giorni scorsi il magnate texano è tornato alla carica con una nuova offerta da 550 milioni, non accettata da Pallotta. Bisognerà aspettare luglio per la svolta. Magari agevolata anche dalla qualificazione alla Champions, che la Roma insegue con più motivazioni che mai.

Ma all'impresa Champions ci punta anche la squadra. Innanzitutto perché ritiene di avere le qualità tecniche per poter essere nella élite del calcio italiano, poi consentirebbe di rientrare più velocemente degli ingaggi «congelati» dalla pandemia. Infatti il trimestre in corso, che i calciatori hanno deciso di spalmare sulle future annualità dei rispettivi contratti, la dirigenza ha fatto sapere che sarà pagato in tempi relativamente rapidi in caso di approdo in Champions.

(Gasport)