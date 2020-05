Pastore & Co., sul bilancio una zavorra da 14 milioni

In casa Roma ci sono tanti esuberi ingombranti, che pesano sul bilancio del club. Prima di poter pensare a qualsiasi tipo di acquisto, quindi, Gianluca Petrachi dovrà per forza di cose riuscire in qualche modo ad alleggerire la rosa a disposizione di Fonseca. Da Pastore a Juan Jesus, passando per Fazio e Perotti: un totale di circa quattordici milioni netti a stagione (bonus compresi) di stipendi, per dei giocatori finiti fuori dai radar del tecnico giallorosso. Difficile però piazzarli proprio a causa degli alti ingaggi.

(La Repubblica)