Pastore anticipa il rinnovamento: «Giovani in arrivo»

Si profila un’estate con la valigia per tanti giocatori della Roma. Lo si sapeva già guardando il bilancio, ieri Javier Pastore lo ha ufficializzato apertamente. «La società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché sta in perdita – ha spiegato –. Il club non sta passando un buon periodo, ha perdite molto importanti. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani, che guadagnano di meno». Tutto vero, anche se sul suo futuro l’attaccante giallorosso non si sbilancia. «Io vorrei rimanere. Si dice che io sia vicino al trasferimento in Cina, in Giappone, in Argentina o in Inghilterra, però la verità è che io non ho parlato con nessuno, nemmeno con la Roma, che non mi ha dato nessuna informazione su una qualche offerta per partire».

(Gasport)