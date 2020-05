Partenza sprint, si lavora con il modello Shakhtar

Per la Roma si concluderà con l'allenamento di oggi la seconda fase della preparazione, dedicata al «risveglio muscolare» dopo due mesi di inattività. Da lunedì in poi Fonseca continuerà ad aumentare i carichi, intensificando partitelle ed esercitazioni tattiche. Il portoghese ha scelto di ricalcare la preparazione che faceva in Ucraina, quando era costretto a fermarsi con lo Shakhtar l'inverno. All’epoca, il lavoro veniva diviso in tre fasi: risveglio, fondo, velocità. Anche alla Roma il programma sarà più o meno lo stesso, pure se da fine giugno, quando ripartirà il campionato, i giallorossi, come tutte le altre squadre, non avranno praticamente più la possibilità di allenarsi. Le sedute a Trigoria saranno di scarico (dopo le partite) o rifinitura (prima degli incontri), per cui i calciatori si alleneranno giocando.

(Gasport)