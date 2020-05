Pallotta aspetta, ma Friedkin ragiona sull'opportunità

Ci sarà ancora da aspettare per capire, se e con quale esito, la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma riprenderà. Friedkin infatti vuole attendere ancora per capire se affondare il colpo o meno. Dopo il 30 giugno - dopo la chiusura del bilancio - il magnate texano avrà le idee chiare su tutto. Attualmente però i punti fermi di Friedkin sono tre: 1) la sua valutazione della Roma sarà più bassa (circa 500-550 milioni); 2) è fondamentale un abbassamento del costo del lavoro (con una decurtazione del 20-25% del monte-ingaggi); 3) necessario mantenere gli asset strategici, che vuol dire non vendere i gioiellini di casa: Zaniolo e Pellegrini. Con loro, la Roma è sicuramente più appetibile.

(Gasport)