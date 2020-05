Ottomano (dir. Synlab): "Gruppo chiuso? Complicato ma non impossibile"

Cosimo Ottomano è il direttore medico di Synlab, multinazionale che ha lanciato un protocollo per la ripresa di diverse attività del paese, partner ufficiale di Genoa e Fiorentina. Il dottor Ottomano ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo. Eccone uno stralcio:

Quanto è complicato ripartire nel calcio?

«I calciatori sono uomini come noi e devono stare alla logica del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine FFP2. Quindi il problema è veramente consistente. Certo ci sarebbe una soluzione in un certo senso fantascientifica».

Quale?

«Utilizzare un test che dà una risposta immediata. Prima dell’allenamento o della partita tu fai l’esame e naturalmente scende in campo solo chi è negativo. Ma l’esperienza insegna che non possiamo raggiungere la certezza al 100 per cento».

L’idea chiave del protocollo studiato dalla Figc è quella di isolare il gruppo, quasi chiuderlo a chiave dentro il proprio centro sportivo di allenamento.

«Si tratta di un’idea molto nobile. Ma bisognerebbe fare una vita monacale o peggio. Vivere un po’ da reclusi, osservando le norme sul distanziamento».

