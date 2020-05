Ora Spadafora detta le condizioni

Il percorso resta complicato ma nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito come calcio e governo possano venire a capo dell'impasse venutosi a creare sulla ripresa degli allenamenti e, di conseguenza, del campionato. Uno dei nodi principali resta il famoso protocollo per la ripresa in sicurezza, ma il mondo del calcio chiede che sia il Governo a guidarlo verso una soluzione definitiva, in un senso o nell'altro, come successo in Francia.

E se il Presidente di Lega Serie A Dal Pino ribadisce la volontà di tornare a giocare, Ghirelli, numero uno della Lega Pro annuncia l'accordo su una serie di dettagli come licenze, garanzie e sanzioni, mentre Gravina ha chiarito che in caso di interruzione non si passerebbe ad un maxi torneo a 22 squadre.

Nella giornata di oggi ci sarà una nuova Assemblea di Lega, convocata d'urgenza per discutere dei diritti tv. Sky e Dazn difficilmente si discosteranno dalla linea assunta in precedenza, in virtù della quale chiedevano uno sconto o una dilazione sull'ultima rata. minacciare la causa se i pagamenti verranno disattesi è un’ipotesi che più club prendono in considerazione, ma la via del dialogo al momento è la prima opzione.

(Gasport)