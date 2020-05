Ora la Serie A aspetta il voto della Premier

Sarà un giorno importante per la decisione di riprendere o meno le competizioni calcistiche in Inghilterra - nella giornata di ieri Aguero ha dichiarato come i calciatori siano spaventati per se stessi e per le proprie famiglie - e le altre Federazioni, tra cui quella italiana, osservano più che interessate. In Premier, così come in Liga, si punta a ripartire l'9 giugno. In Portogallo invece il Governo ipotizza gare già a partire dalla fine di maggio. In Germania sarà invece decisivo il giorno del 6 maggio mentre in Francia lo stop definitivo è ormai ufficiale.

Il mondo del calcio vuole ripartire, conscio delle grane economiche e legali che uno stop porterebbe.

(la Repubblica)